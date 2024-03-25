"كان بيخلص فى مشاجرة".. وفاة شاب بمستشفى سنورس بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شهدت غرفة العناية المركزة بمستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم، وفاة شاب في نهاية العقد الثالث من عمره بعد غيبوبة تامة على جهاز التنفس الصناعي استمرت لمدة 40 يومًا، أثناء قيامه بفض مشاجرة حال عودته من عمله، ومن المقرر تشييع الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى أسرته.

واتشح مركز سنورس بمحافظة الفيوم بالسواد حزنًا على وفاة الشاب أسامة عمر أثناء قيامه بفض مشاجرة بشارع أبو عيطة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد تلقيه إخطارا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة المركز، وسقوط مصاب، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين سائقين على أولوية الركوب، وتسببت المشاجرة في إصابة شاب يدعى أسامة عمر 39 عاما ومقيم بمركز سنورس، وتم نقله إلى مستشفى سنورس المركزي ووضعه داخل قسم العناية المركزه لخطورة حالته.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.