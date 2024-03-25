فيتامينات نقصها يسبب الإصابة بالسرطان.. احرص عليها واحمى نفسك

كتبت فاطمة خليل

السرطان هو مرض معقد يتميز بنمو الخلايا وانتشارها بشكل غير منضبط، ويتأثر بمزيج من العوامل الوراثية والبيئية ونمط الحياة، ووجد العلماء أن نقص بعض الفيتامينات والمعادن كان له دور في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، بحسب موقع تايمز أوف انديا.

نقص فيتامين C يرتبط بأنواع مختلفة من السرطان

فيتامين C، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وله خصائص قوية مضادة للأكسدة. يلعب دورًا حاسمًا في تخليق الكولاجين، وشفاء الجروح، ووظيفة المناعة.

ارتبط انخفاض تناول فيتامين C بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان المريء والمعدة والرئتين.

نقص فيتامين C يقلل من تأثير مضادات الأكسدة على الجسم

يقلل نقص فيتامين C من الدفاعات المضادة للأكسدة، مما يؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي، مما قد يعزز تطور السرطان، وهو ضروري لوظيفة المناعة، وقد يؤدي نقصه إلى إضعاف المراقبة المناعية ضد الخلايا السرطانية إنه يؤثر على الحمض النووي وتعديلات الهيستون، والتي يمكن أن تؤثر على أنماط التعبير الجيني ذات الصلة بتطور السرطان وتطوره.

نقص فيتامين أ يمكن أن يسبب سرطان المعدة

فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ضروري للرؤية ووظيفة المناعة والتمايز الخلوي. الرتينوئيدات، الأشكال النشطة لفيتامين أ، تنظم التعبير الجيني وتلعب أدوارًا حاسمة في نمو الخلايا وموت الخلايا المبرمج، أشارت الدراسات إلى وجود علاقة بين نقص فيتامين أ وزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطانات الرئة والمريء والمعدة.

قد يؤدي نقص فيتامين أ إلى خلل في نمو الخلايا

يؤدي نقص فيتامين أ إلى إضعاف وظيفة المناعة، مما يقلل من قدرة الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها، ويشارك فيتامين أ في تنظيم عمليات تمايز الخلايا، وقد يؤدي نقص فيتامين أ إلى خلل في نمو الخلايا وتكاثرها، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أ إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي، مما يعزز بدء السرطان وتطوره.

نقص فيتامين د مرتبط بسرطان البنكرياس

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويلعب دورًا حاسمًا في استقلاب الكالسيوم وصحة العظام ووظيفة المناعة. ينتشر نقص فيتامين (د) على نطاق واسع، مما يؤثر على جزء كبير من السكان في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المناطق ذات التعرض المحدود لأشعة الشمس أو عدم كفاية المدخول الغذائي. أشارت العديد من الدراسات إلى وجود علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين د وزيادة خطر الإصابة بسرطانات مختلفة، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم والبنكرياس.

يمنع فيتامين د نمو الخلايا غير المنضبط

ينظم فيتامين د تكاثر الخلايا وتمايزها وموت الخلايا المبرمج، مما يؤدي إلى تأثيرات مضادة للسرطان عن طريق تثبيط نمو الخلايا غير المنضبط. إنه ينظم الاستجابات المناعية، ويعزز المناعة الفطرية ويعزز النشاط المضاد للورم للخلايا المناعية. فهو يمنع تكوين الأوعية الدموية، وتكوين أوعية دموية جديدة تغذي الأورام، مما يحد من نموها وانتشارها.