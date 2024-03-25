فعاليات ليالى رمضان الثقافية.. والأقصر تزين ساحة أبو الحجاج

الأقصر – أحمد مرعى

تواصلت في ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بالمحافظات، احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث تضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي عن "الملك العادل" سردتها عواطف مصطفى، وعرض مسرح عرائس "قصة يوسف عليه السلام" للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة، ونفذت ورشة قص ولصق بالفوم الجليتر علي ورق الناصيبيان بمشاركة الأطفال من جميع الفئات العمرية.

ووسط تفاعل كبير تم تقديم فقرة مديح في حب رسول الله لفرقة نور الهدي للأطفال، كما قدمت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد عبد الله "رقصة المجرونة، التنورة، البادية، البلح، فاصل عزف للفنان محمد سلام، والفنان حسن ناجي غناء موال شعبي"، بالإضافة إلى عرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق وقدمت أغاني الفلكلور "مصر يا أمي، مرحب بيكم، علقوا الزينة" غناء الفنان عمار حساني، تأليف وليد محمد العمدة، وعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة الفنان أشرف شبيب وقدمت عددا من الأغاني منها "إلى رحاب يثرب، القلب يعشق، رمضان جانا، في حب الرسول".

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما، كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات، وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.



الفنون الشعبية للوادي الجديد والأقصر تزين ساحة أبو الحجاج الأقصرى



الفنون الشعبية للوادي الجديد والأقصر تزين ساحة أبو الحجاج



حضور فعاليات ليالي رمضان الثقافية بالأقصر



حضور مميز فى فعاليات ليالي رمضان الثقافية بالأقصر



عرض التننورة فى ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصرى