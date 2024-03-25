فاينانشال تايمز: خطة لإعادة هيكلة قيادة الجيش الأمريكى فى اليابان

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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا سيكشفان الشهر المقبل عن خطة لإعادة هيكلة قيادة الجيش الأمريكى فى اليابان لمواجهة مخاوف مشتركة مرتبطة بالصين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الخطة ستعزز جهود التخطيط للعمليات والتدريبات العسكرية بين البلدين.

وقالت الصحيفة إن من المقرر إعلان الخطة فى العاشر من أبريل فى البيت الأبيض حيث يستضيف بايدن رئيس الوزراء اليابانى فى حدث رسمى تتخلله إقامة مأدبة عشاء فاخرة وعقد اجتماع لبحث شئون سياسية.



واليابان حليف وثيق وعنصر رئيسى فى استراتيجية الولايات المتحدة تجاه الصين وكوريا الشمالية وقضايا أمنية آسيوية أخرى.

وقالت رويتزر إن البيت الأبيض ومجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية الأمريكية لم ترد على طلب للتعليق.

وتؤيد واشنطن بشدة تعزيز الجيش اليابانى قدراته العسكرية مع تزايد التعاون العسكرى والأمنى بين الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين الرئيسيين.