طقس بورسعيد الآن.. اعتدال في درجات الحرارة وهبوب خفيف للرياح "فيديو"

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الاثنين، من أحد شوارع حي الزهور بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأرصاد الجوية، مع بدايات فصل الربيع.

وتشهد محافظة بورسعيد، طقس ربيعي معتدل من سطوع للشمس، وارتفاع في درجات الحرارة عما شهدتها المحافظة أمس من تقلبات جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار بـ الأحوال الجوية وطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة علي مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 21 درجة مئوية، وجنوب سيناء 24 درجة مئوية، شمال الصعيد 23 درجة مئوية، جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14.



الطقس في احد شوارع الزهور



السماء في شارع النصر