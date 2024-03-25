طبق المخلل سر السعادة فى إفطار رمضان بشوارع الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يعتبر طبق المخللات من أهم الأطباق على مائدة الإفطار فى شهر رمضان المبارك، حيث تتنوع المخللات ما بين "الليمون المعصفر والجزر الأحمر والخيار واللفت والشطة"، وغيرها من الأشكال والألوان على واحدة من أشهر عربات المخلل فى مدينة إسنا جنوب الأقصر.



إقبال-وتوافد-الأهالى-على-المخللات-فاتحة-الشهية

وطوال شهر رمضان المبارك ينتشر بائعى المخللات حول الأقصر لإقبال الأهالي على شرائها والإستمتاع بها على مائدة الإفطار، حيث يقومون بتجهيز عرباتهم بكل ما تشتهي الأنفس من أنواع المخللات لبيعها للجمهور في نهر الشهر الكريم، ومن جانبه يقول الحاج محمد الإسناوي أحد أشهر بائعى المخللات بالأقصر، إنه يومياً يقوم بتجهيز عربته بغسيل أطباقه التى إشتراها خصيصاً لتناسب الكميات والأصناف المختلف من المخللات، ويبدء فى تجهيزها للتحرك من منزله ظهراً فى شوارع المدينة لبيع بضاعته على عربته الحديدية المصنوعة بشكل يجذب الجميع.



الاقبال-على-المخلل-فاتح-الشهية-فى-رمضان

ويقول أقدم بائع مخللات بمدينة إسنا لـ"اليوم السابع" أنه يقوم بشراء مختلف المواد التى يعمل بها فى بداية شهر رجب، وهي عبارة عن "ليمون وشطة وفلفل وباذنجان وبصل صغير الحجم وخيار وجزر ولفت وكمية من العصفر"، وكذلك مختلف أنواع البهارات التى يضعها على المخللات أثناء تنفيذها، ويبدأ فى غسل المواد المراد تخليلها وتقطيعها بأدوات معينة تخرجها بالشكل المطلوب، ويضع على الملح كميات معينة بحيث تصبح مخلل ولا تزيد ملوحتها للغاية، ويتركها داخل علب كبيرة لمدة لا تقل عن 25 يوما حتى تصل لذورتها وتخرج رائحتها التى تفتح النفس لكل من يشمها من أول دخوله للشارع الذى يبيع فيه.



المخللات-فاتح-الشهية-فى-رمضان

ومن الجدير بالذكر إن بدأ الحاج محمد العمل في صناعة المخللات مع والده وتعلم فنون صناعتها منذ طفولته، حيث كان يساعده فى البيع لأهالى المدينة على العربة القديمة لوالده والتى ورثها منه، وبعد فترة قرر أن يصمم عربته الحديدية الخاصة به لتكون مناسبة لكميات المخللات التي يجهزها يومياً.



أنواع-المخللات-فى-عربات-الباعة-بالأقصر



بائع-المخللات-فاتح-الشهية-فى-رمضان



سحر-المخللات-فاتح-الشهية-فى-رمضان



شراء-المخللات-فاتح-الشهية-فى-رمضان_1