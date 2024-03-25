اليوم السابع
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ضبط طن ونصف لحوم وأسماك مخالفة بحملات رقابية فى الشرقية

الإثنين، 25 مارس 2024 12:47 م
ضبط طن ونصف لحوم وأسماك مخالفة بحملات رقابية فى الشرقية حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم، بالإشتراك مع الجهات المعنية " شرطة البيئة و المسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن"، قامت بتنفيذ عدة حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة و ضبط (طن و 586كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وكبده مجمدة و أسماك مجمدة مجهولة المصدر و غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.
ذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.

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