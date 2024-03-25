شاهد.. لحظة انهيار سيدة عقب عثورها على طفلها التائه فى إفطار المطرية

كتب كريم صبحى- تصوير كريم عبد العزيز

رصدت عدسة اليوم السابع، لحظة إنسانية كادت أن تعكر صفو الحفل الجماعى بالمطرية، حيث انهارت سيدة من البكاء عقب عثورها على طفلها التائه منها بعدما ظلت تبحث عنه لمدة ساعتين حتى وجدته واحتضنته وسط تصفيق وسعادة من أهالى المطرية.

ويقام الإفطار للسنة العاشرة منذ عام 2013 حتى أصبح ماركة مسجلة ومعروفة للعالم وتقوم الفكرة على عمل مائدة إفطار يشارك فيها كل الأهالى للتحول إلى أطول مائدة رمضانية.

وتشهد شوارع المطرية حالة من الاستعداد لتجهيز الموائد وتجهيز الطعام والحلويات إضافة لتعليق الزينة والأنوار فى مختلف الشوارع التى سيكون فيها المائدة.

تقوم السيدات بتجهيز وجبات الإفطار التى تشمل نحو 1000 كيلو محشى ويتخلل حفل الإفطار فقرات فنية مختلفة عن ما حدث فى الموسم الماضى.

وشهد حفل إفطار العام الماضى تغطية واسعة من وسائل الإعلام العالمية، كما حضره عدد من الشخصيات الدولية من بينهم سفير كوريا الجنوبية فى مصر.