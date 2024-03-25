اليوم السابع
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"شئون الحرمين": عدد المتطوعات العاملات بالمسجد النبوى خلال رمضان تجاوز 1300

الإثنين، 25 مارس 2024 12:15 م
"شئون الحرمين": عدد المتطوعات العاملات بالمسجد النبوى خلال رمضان تجاوز 1300 المسجد النبوى ـ صورة أرشيفية
الرياض (أ ش أ)

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كثفت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى إدارة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والقسم النسائى، أعمالها حتى نهاية الجزء الأول من شهر رمضان.

وذكرت الهيئة- وفقا لما أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الاثنين، أن عدد المتطوعات العاملات بالمسجد النبوى وساحاته قد تجاوز 1300 سيدة، وبساعات تتجاوز 25 ألف ساعة تطوعية.

وأوضحت أن الأعمال التطوعية النسائية تتنوع بين خدمة الإرشاد المكاني وتنظيم الحشود والمساندة الميدانية والترجمة وتوزيع الوجبات وعبوات ماء زمزم ومتابعة الحالات الصحية.







المسجد النبوى

المسجد الحرام

المسجد الحرام والمسجد النبوى

السعودية

شئون الحرمين




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