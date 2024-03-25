رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بمدينة الحسينية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة تنفيذ اعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الداخلية بواقع 6 شوارع وبتكلفة 15 مليون جنيه بأطوال 5 آلاف متر حيث يجري وضع طبقات التأسيس النهائية تمهيداً لوضع طبقة الاسفلت لدخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أكد المحافظ، أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في متابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

