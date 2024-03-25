رئيس وكالة الطاقة الذرية: منتدى Atomexpo يستهدف إيجاد حلول مبتكرة للطاقة

رسالة سوتشي - إسلام سعيد

قال رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن منتدى Atomexpo يعد حدثا هاما في التقويم العالمي للأحداث النووية حيث يعد من أهم المؤتمرات في سياق البحث عن حلول مبتكرة للطاقة والمناقشات حول مستقبل الطاقة النووية

وأضاف خلال كلمته في معرض آتوم إكسبو، إنه في تطوير التكنولوجيا تلعب روساتوم دورًا مهمًا ليس فقط في الاتحاد الروسي، ولكن أيضًا على الساحة الدولية من خلال بناء العديد من المشاريع التي تقوم روساتوم بتطويرها في تركيا ومصر وبنجلاديش وهذه إنجازات عظيمة على المستوى الدولي.

وتابع "جروسي": إن روساتوم تعمل على تطوير تقنيات مبتكرة مفاعلات معيارية صغيرة، ومفاعلات الجيل الثالث، ومفاعلات الجيل الرابع وقبل ثلاث سنوات، شاركنا معًا في صب الخرسانة الأولى في أساس أول مفاعل سريع مبرد بالرصاص في العالم، BREST-OD-300. وستشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مثل هذه المشاريع.

واختتم " ستشارك الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائمًا في الأحداث النووية المهمة، مثل هذا المنتدى وسنكون دائمًا قريبين من أولئك الذين يركزون على تطوير الطاقة النووية ونثمن التقنيات والجهود التي تستهدف المستقبل والتي يبدأ تنفيذها الآن