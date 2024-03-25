رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: لا تهاون مع مخالفات البناء.. وإزالة فورية لأي بناء مخالف

كتب أحمد حسن

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه لا تهاون مع مخالفات البناء داخل المدينة، وأى مخالفة ستقابل بالردع، لافتا إلى أنه وجه كافة رؤساء القطاعات داخل المدينة بضرورة استمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أسفرت حملات المتابعة والرصد عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم 245 القرية السياحية السادسة.

شدد "النجار" على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية.