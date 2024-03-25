حوادث مرورية وانقطاع للكهرباء مع اجتياح العواصف للولايات المتحدة

كتبت ريم عبد الحميد

اجتاحت الولايات المتحدة عواصف من الساحل إلى الساحل، مما تسبب فى حوادث مرورية وانقطاعات فى الكهرباء، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

فى جنوب كاليفورنيا، تساقطت الأمطار الغزيرة والبرد أمس الأحد، فى الوقت الذى توقعت فيه هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حدوث برق ورياح تصل سرعتها إلى 97 كيلومتر فى الساحة فى منطقة الجبال. وتم إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 35 عاما من اكتسحتها مياه نهر لوس أنجيليس بعد أرتبفعت بسبب العاصفة، وفقا لقسم الإطفاء فى المقاطعة. وتم نقل السيدة جوا إلى المستشفى مصابة بإصابات خفيفة وإنخفاض فى درجة حراة الجسم.

وحذرت هيئة الأرصاد أيضا مما وصفته بالعاصفة الشتوية الكبيرة على مناطق وسط البلاد خلال اليوم، الاثنين.

وقالت الهيئة فى منشور لها على مواقع التواصل االجتماعى: العاصفة الشتوية ستكون عالية التأثير وسيكون هناك أجزاء ممتدة تسفر على تساقط كثيف للثلوج ورياح قوية تستمر على أجزاء من السهول الشمالية والغرب الأوسط العلوى.

ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج الكثيفة على وسط وشرق مونتانا وتستمر إلى السهول الشمالية والغرب الأوسط العلوى حتى الاثنين. وهناك فرصة أكبر من 70% لثلوج يصل ارتفاعها إلى 20 سنتيمتر تتحرك من وسط داكوتا الجنوبية إلى شمال شرق منيسوتا وشمال غرب ويسكونسن، وفقا للهيئة.

وتلقت الشرطة فى شمال شرق الولايات المتحدة بلاغات عن مئات من الحوادث المرورية حيث انحرفت السيارات عن الطريق وتعثر السائقون على الطرق التي غمرها الجليد، بينما شهدت واشنطن العاصمة وبالتيمور وفيلادليفيا وبوسطن أيضا أمطارا غزيرة وفيضانات.

وتسبب الطقس السئ فى انقطاع للكهرباء. وقال المتحدث باسم شركة الطاقة فى وسط ماين إن الأضرار التى لحقت بالأشجار والأعمدة والأسلاك كانت كبيرة هلال اليومين الماضىي، ويجرى تقييم الضرر حتى يمكن إعادة الطاقة للعملاء ى اسرع وأمن طريقة ممكنة.