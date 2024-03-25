جوتيريش يقف دقيقة حدادا على أرواح 171 موظفا بالأونروا قتلوا فى غزة

كتبت ـ هند المغربى

زار أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، اليوم، مخيم الوحدات للاجئي فلسطين بالأردن، داعيا الجميع بالوقوف دقيقة حداد تكريما لموظفي الأونورا الذين قتلوا في هذا الصراع خلال العدوان الإسرائيلي علي غزة .

وأضاف جوتيريش، أن الأمر قاسيا خلال تكريم 171 امرأة ورجلا من موظفي الأونروا الذين قتلوا في غزة، لافتا إلي أنه العدد الأكبر من الوفيات بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخ الأمم المتحدة.

ولفت أمين عام الأمم المتحدة إلي أن الأردن موطن لـ 2.4 مليون لاجئ من فلسطين، وهو العدد الأكبر في المنطقة مشددا علي أنه "يجب علينا أن نسعى جاهدين للحفاظ على تدفق الخدمات الفريدة من نوعها التي تقدمها الأونروا لأن ذلك يبقي الأمل متدفقا، لافتا إلي أن الأونروا هي شعاع الضوء الوحيد للملايين من الناس.

وأكد جوتيريش "الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب ألا ننزع هذا الأمل. وإنني على ثقة من أنه بالعمل معًا، سنكون قادرين على تعبئة المجتمع الدولي للتأكد من أن الأونروا ستكون قادرة على تقديم خدماتها الأساسية للاجئي فلسطين هنا في الأردن وفي جميع المناطق الأخرى التي تنشط فيها الأونروا.

يأتي ذلك علي خلفية الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي دفعت عدد من الدول وقف التمويل للأونروا.