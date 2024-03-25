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جنايات طنطا تؤجل محاكمة المتهمة بقتل صديقتها لجلسة الأربعاء المقبل

الإثنين، 25 مارس 2024 01:47 م
جنايات طنطا تؤجل محاكمة المتهمة بقتل صديقتها لجلسة الأربعاء المقبل حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أجلت محكمة جنايات طنطا، محاكمة المتهمة بقتل صديقتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ طالبة طنطا، لجلسة بعد غد الأربعاء، في القضية رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا.

ترجع الواقعة لعثور الأجهزة الأمنية على جثة مقطعة في جوال ملقاه على جسر مصرف سبرباي بطنطا، وتبين من الفحص أن وراء الواقعة، صديقة المجني عليها، بعد أن خططت لذلك وقامت بقتلها، وتقطيع الجثة ووضعها في جوال ونقلها في توك توك لمكان التخلص منها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، و احالتها للنيابة العامة للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات معها.

 







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فتاة تقتل صديقتها بطنطا

محافظة الغربية




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