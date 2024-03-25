توقعات بارتفاع الإنتاج الأمريكى من النفط الصخرى لـ9.716 مليون برميل يوميا

كتبت - مروة الغول

انخفض الإنتاج الأمريكى من النفط الصخرى خلال يناير 2024 بمقدار 557 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليبلغ 9.279 مليون برميل يوميا،ويتوقع ارتفاعه إلى 9.696 مليون برميل يوميا فى فبراير، ويواصل ارتفاعه إلى 9.716 مليون برميل يوميا فى شهر مارس وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية فبراير 2024.

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، أنه فى تطور أخر انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 3 حفارات خلال يناير 2024 ليبلغ عددها 552 حفارة.

وتابع التقريرانخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى نهاية شهر يناير 2024 بمقدار 31 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 2731 مليون برميل بينما ارتفع المخزون التجارى النفطى فى دول خارج منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بمقدار 10 مليون برميل ليصل إلى 3263 مليون برميل، وارتفع المخزون الإستراتيجي بمقدار 3 مليون برميل فقط ليصل إلى 1507 مليون برميل.