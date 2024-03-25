اليوم السابع
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توزيع 2000 وجبة إفطار وكرتونة مواد غذائية بمدينتى معا وأهالينا بالقاهرة

الإثنين، 25 مارس 2024 04:06 م
توزيع 2000 وجبة إفطار وكرتونة مواد غذائية بمدينتى معا وأهالينا بالقاهرة توزيع 2000 وجبة إفطار وكرتونة مواد غذائية
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت مدينتا "معًا" و"أهالينا" اللتين أقامتهما الدولة كبديل للمناطق غير الآمنة اليوم توزيع أكثر من 2000 وجبة إفطار وكرتونة مواد غذائية بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارتى التضامن والداخلية. 

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن هذه المبادرات تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأن تركز مظلة الحماية الإجتماعية على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا.


وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية .


وأشار محافظ القاهرة إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.







وجبات افطار

القاهرة

الاسمرات

بدائل العشوائيات

افطار صائم

مدينة معا

مدينة اهالينا



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