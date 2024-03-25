تواصل الفعاليات الرمضانية المنوعة فى مساجد شمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مساجد محافظة شمال سيناء، تواصل الفعاليات الرمضانية المنوعة بكافة مواقعها بمدن وقري المحافظة، وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إن من بين هذه الأنشطة التي تتواصل بالمساجد خلال شهر رمضان عقد المقارئ القرآنية للجمهور، وتشهد مقارئ الجمهور بمساجد شمال سيناء إقبالًا كبيرًا وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، حيث أشاد المشاركون باهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، مع وجود أئمة مساجد مهرة، على علم ودراية بأحكام القرآن الكريم وفهم معانيه.

وأشار إلى أن المقارئ القرآنية للجمهور تقام بمساجد شمال سيناء تحت إشراف العلماء أئمة المساجد الكرام، وتابع أنه في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها على تهيئة ‏الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقام في ‏مساجد مصر لنشر الفكر الإسلامي الصحيح، وتصحيح المفاهيم ‏الخاطئة، تواصل مديرية أوقاف شمال سيناء إقامة فعاليات ليالى ملتقى الفكر الرمضانى من مسجد النصر بالعريش.

وأضاف أن شمال سيناء شهدت انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين (الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية) من مسجد النصر بالعريش إلى مساجد مناطق الشيخ زويد، والجورة ورفح، تحدثوا جميعًا حول موضوع: "رمضان شهر الانتصارات".

وقال إن مساجد مديرية أوقاف شمال سيناء واصلت فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل، حيث شهدت المساجد إقبالًا كثيفًا من الأطفال على حضور البرنامج التثقيفي تحت إشراف الشيخ صلاح حسينى رئيس الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، وبمشاركة نخبة من العلماء أئمة المساجد المتميزين الذين يبذلون قصارى جهدهم للارتقاء بالتوجهات الفكرية للأطفال، وصقل مواهبهم، واستثمار طاقاتهم، كما انه خدمة للقرآن الكريم وحرصًا على عمارة المساجد بتلاوته وختمه خلال شهر رمضان المبارك، تعقد بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء جلسات جماعية لتلاوة القرآن الكريم بالمساجد الكبرى بشمال سيناء، على مستوى إدارات الأوقاف الفرعية، ضمن برنامج ختم القرآن الكريم: "صحح قراءتك"، والذى أطلقته وزارة الأوقاف على مستوى جميع المديريات الإقليمية، حيث يشارك الجمهور مع إمام المسجد بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم يومياً بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.



