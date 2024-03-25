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تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل 30 ‎%‎ بعد العيد

الإثنين، 25 مارس 2024 04:06 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل 30 ‎%‎ بعد العيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، اتفق مدبولى مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

وأكد أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

 







مبادرة خفض الاسعار

اسعار السلع

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