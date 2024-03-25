"تموين الإسكندرية": توفير الخدمات والسلع التموينية بمناطق بشاير الخير

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المهندس أحمد ابراهيم، اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مناطق مشروع بشاير الخير تموينيا بتوفير الخدمات التموينية من الخبز والمواد والسلع التموينية.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتوفير الخدمات التموينية بمناطق مشروع بشاير الخير من الخبز البلدى من خلال مخبز نصف آلى و كذلك توفير منافذ لبيع الخبز المدعم من خلال منفذين ثابتين ومنفذ متحرك لبيع الخبز بمعدل 10 آلاف رغيف لكل منفذ تقريبا.

كذلك يتم توفير السلع التموينية من خلال مجمع اليكس، ومنفذين من منافذ مشروع جمعيتى، كذلك منفذ متحرك سيارة تتبع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية لبيع السلع التموينية.

كذلك تقوم مجموعة عمل لمتابعة توافر الخدمات التموينية برئاسة وكيل المديرية و عضوية مدير إدارة تموين غرب و الجمرك و رئيسة الرقابة للمرور اليومى للتأكد من توافر الخبز البلدى و السلع التموينية للمواطنين قاطنى هذه المناطق و رفع تقرير فنى الى وكيل الوزارة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتوفير الخدمات الحكومية لمناطق مشروع تطوير العشوائيات.





