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تعرف على موعد الإمساك وصلاة الفجر بمختلف مناطق محافظة شمال سيناء

الإثنين، 25 مارس 2024 12:00 ص
تعرف على موعد الإمساك وصلاة الفجر بمختلف مناطق محافظة شمال سيناء مسجد - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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يرغب عدد كبير من المواطنين في الاستعلام عن موعد الإمساك عن الطعام وأذان الفجر فى محافظة  شمال سيناء، اليوم الأثنين 15 رمضان، ويستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى  شمال سيناء، اليوم فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن  يحين موعد الإمساك عن الطعام ويؤذن لصلاة الفجر فى مراكز محافظة شمال سيناء، والمواعيد حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

ـ  العريش : امساك الساعة 3.54 ، ويحين موعد  أذان الفجر الساعة  4.14 .

ـ بئر العبد:  امساك الساعة 3.57 ويحين موعد أذان الفجر الساعة 4.17 .

ـ رفح الجديدة: امساك الساعة 3.52 ويحين موعد أذان الفجر الساعة 4.12.

كانت أوقاف المحافظة، أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح .

 

 







موعد أذان الفجر فى شمال سيناء

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