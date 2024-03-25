تعاون مصرى هندى لتعميق التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات بمصر

كتبت هبة السيد

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمعهد القومى للاتصالات، وشركة تيجاس TEJAS الهندية العاملة فى مجال تصميم وتصنيع منتجات الشبكات السلكية واللاسلكية، بهدف تعميق التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات فى مصر، وإنشاء أكاديمية لشركة تيجاس لبناء القدرات وفقا لأحدث تقنيات الشبكات والاتصالات.

وحضر مراسم التوقيع السفير أجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند لدى مصر، ومشاركة السفير وائل حامد سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند عبر تقنية الفيديوكونفرنس.

وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر الدين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، وأناند أثريا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تيجاس TEJAS للشبكات.

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة تيجاس بتصنيع منتجات الاتصالات الخاصة بها فى مصر باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية للمنازل، وبموجب مذكرة التفاهم ستحصل الشركة على حوافز من أجل التصدير.

كما ستعمل شركة تيجاس على إنشاء مركز للبحث والتطوير الهندسى، كذلك ستقوم بإنشاء مركز للدعم الفنى فى مصر لخدمة العملاء فى السوق المصرى ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

وفى إطار التعاون فى بناء القدرات، ستقوم الشركة بإنشاء أكاديمية تيجاس لتدريب واعتماد المهندسين المصريين من خلال المعهد القومى للاتصالات (NTI) لتوفير الدعم الفنى فى مجالات الشبكات والألياف الضوئية، حيث ستوفر شركة تيجاس برنامج لتدريب المدربين لعدد 25 مدربًا تابعين للمعهد، كما سيتم إتاحة المواد التدريبية الخاصة بالشركة.

وفي كلمته اكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مذكرة التفاهم تعد أحد ثمار المباحثات التى بدأت فى يناير 2023 لتعزيز التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أن مذكرة التفاهم تعد متكاملة حيث تشمل تصنيع منتجات الاتصالات فى مصر وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 45%، بالإضافة إلى تدريب الشباب على صيانة هذه المنتجات وتقديم الدعم الفنى لها عند تشغيلها، كذلك تشمل انشاء وحدة للبحث والتطوير فى مجال الاتصالات بالتعاون بين شركة تيجاس والمعهد القومى للاتصالات، مضيفا أن التعاون يستهدف ضخ استثمارات هندية فى مصر، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات بما يسهم فى زيادة القدرة على تطوير البنية التحتية الرقمية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وخفض الواردات الدولارية وخلق فرص تصدير لهذه المنتجات للأسواق المحيطة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل فى مجال الدعم الفنى وتقديم خدمات الصيانة والتركيب للمنتجات عند تشغيلها، وتنمية الكوادر البحثية فى مختلف مجالات الاتصالات.

وأشار السفير وائل حامد سفير مصر لدى الهند إلى زيادة أوجه التعاون بين مصر والهند خلال الفترة الماضية منذ زيارة السيد الرئيس إلى الهند فى 2023 ؛ موضحا أن مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد الاعمدة الرئيسية للتعاون المشترك بين مصر والهند فى ضوء توافر إرادة مشتركة من البلدين لدعم التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك فى هذا المجال، مشير إلى وجود برامج تنفيذية للتعاون بين البلدين فى مجالات التحول الرقمى والبنية التحتية للاتصالات وبناء القدرات.

وأشار السفير أجيت جوبتيه سفير جمهورية الهند لدى مصر إلى أن تزايد أوجه التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتيح فرصة كبيرة للشركات الهندية للتواجد فى مصر؛ موضحا أنه يوجد العديد من مجالات التعاون المشترك بين مصر والهند فى مجال التصنيع حيث تضيف هذه المذكرة بعدا جديدا للتعاون وهو الخاص بتصنيع منتجات الاتصالات؛ مضيفا أن الهند لديها قدرات عالية فى مجال تصنيع المعدات الهندسية للاتصالات حيث يوجد العديد من الدول التى تتعاون مع الهند فى هذا المجال.

وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: "لا تتوقف المصرية للاتصالات عن جهودها نحو تطوير بنيتها التحتية وتطوير قدراتها الفنية من خلال التعاون مع أكبر الشركات فى العالم". وأضاف: "تؤسس مذكرة التفاهم اليوم مع شركة تيجاس شراكة استراتيجية طويلة المدى تستهدف تزويد المصرية للاتصالات بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات فى العالم وتضمن لها تقديم أفضل مستوى من خدمات البنية التحتية لعملائها".

وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: "سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة والتى ستساهم فى تعميق التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات الإلكترونية وسنساعد شركة "تيجاس" فى تسريع إجراءات وعمليات التصنيع المحلى مع الشركاء المحليين أو بأنفسهم بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم وتوفير المهارات الفنية المطلوبة وتأهيل الكوادر المتخصصة فى عمليات البحث والتطوير، مشيرا إلى أن الهيئة تتطلع إلى البناء على هذه المذكرة والعمل مع شركة "تيجاس" على إنشاء مراكز لخدمات البحث والتطوير الهندسى، والدعم الفنى فى مصر لخدمة عملاء الشركة فى السوق المصرى ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط."

وأوضح الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن مذكرة التفاهم تمكن المعهد من إنشاء أكاديمية تيجاس TEJAS فى مصر لتدريب وتأهيل واعتماد المهندسين والفنيين المصريين فى مجالات تنفيذ وتصميم وتركيب شبكات الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات وتقديم الدعم الفنى تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء الكوادر من الشباب المصرى ورفع امكانيتهم بأحدث التقنيات العالمية لمواكبة متطلبات سوق العمل، على أن تقوم الشركة بإتاحة المادة العلمية الخاصة بالشركة للمعهد ونقل خبراتها فى مجالات الاتفاق بتدريب المدربين التابعين للمعهد لتقديم البرامج فى الاكاديمية مع امكانية إنشاء الشركة لمعامل تخصصية بالمعهد لتنفيذ التدريب العملي.

وقال أناند أثريا الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "تيجاس": "تعد مذكرة التفاهم مع المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات خطوة هامة نحو تعزيز رؤية مصر الرقمية من خلال الاستفادة من تجربة تيجاس الناجحة فى تصميم أكثر من 500 شبكة داخل الهند وخارجها."

وأضاف: "ملتزمون بنقل الخبرات والعمل كشريك تكنولوجى للشركة المصرية للاتصالات مع دعم التصنيع المحلى لمنتجات الاتصالات، وتقديم الدعم فى مجال البحث والتطوير وتخطيط الشبكات وتركيبها وصيانتها."

حضر مراسم التوقيع المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة تيجاس Tejas.

الجدير بالذكر أن شركة تيجاس Tejas لديها تجارب ناجحة فى تنفيذ مشروعات توصيل النطاق العريض بالريف الهندى، وإنشاء شبكة المعلومات الوطنية.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد التقى مسئولى شركة تيجاس Tejas خلال زيارته للهند فى يناير وأغسطس 2023 حيث تم مناقشة فرص التعاون فى تصنيع منتجات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية، وتم استكمال المباحثات خلال لقاء تم عقده على هامش مشاركته فى فعاليات المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة فى الشهر الماضى بحضور قيادات الشركة المصرية للاتصالات.