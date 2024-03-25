اليوم السابع: إسرائيل تقصف مستشفى الشفاء فى غزة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: إسرائيل تقصف مستشفى الشفاء فى غزة

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إسرائيل تقصف مستشفى الشفاء فى غزة وتعتقل عددا من المرضى وأفراد الطاقم الطبى.. ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 32 ألفا.. والأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية الأردن يطالبان بوقف العدوان وإيصال المساعدات



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