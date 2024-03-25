النيابة تحقق مع المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع في واقعة تزوير حسابه بأوبر

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

نسخت النيابة العامة، صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة تزوير المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، واستخدامه أوراق بطاقة رقم قومي غير حقيقية لإنشاء حساب عبر تطبيق أوبر.

وشهد الممثل القانوني لشركة أوبر أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"،

وذكرت النيابة العامة في بيان صادر عنها منذ قليل، أنها طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.