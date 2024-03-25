الكهرباء تطالب بتركيب عداد كودى لهذه الحالات لحين البت فى وضعهم.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

تنتظر وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى موافقة مجلس الوزراء على الموافقة على تركيب عدادات كودية لبعض الحالات بالمبانى العشوائية و المخالفة التى لن يتم قبول طلباتهم لتوصيل التيار الكهربائي عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لها لعدم إدراكهم بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تركيب عدادات كودية لهم بالتزامن مع إلغاء التعامل بنظام الممارسة فى يونيو المقبل، و فيما يلي الحالات التي يحظر تركيب العدادات الكودية لهم :

1- المبانى التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.