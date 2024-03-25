العلاج الحر بالدقهلية يوجه 28 إنذارا ويوصى بإغلاق لنحو 4 منشأت مخالفة

الدقهلية شريف الديب

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر، خلال الأسبوع الماضى، فى تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدى للمخالفات بتلك الأماكن.



وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.



فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع الماضى بالمرور على 106 منشأت طبية، تشمل 39 عيادة خاصة فضلًا عن 22 مركزا طبيا ومعملًا.



كما أشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 7 فيما، تم رصد 4 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى، علاوة على توجيه 28 إنذارًا وتنفيذ قرارات إغلاق لنحو 4 منشأة مخالفة وإعادة فتح 6 أخرى.

فى ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.