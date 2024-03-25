الدفاع الروسية: تدمير 22 صاروخا أوكرانيا فوق مقاطعة بيلجورود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوى دمرت 22 صاروخا لراجمات "فامباير" فوق أراضى مقاطعة بيلجورود.



وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية - أن القوات الروسية أحبطت محاولة من جانب أوكرانيا لتنفيذ هجوم على أهداف على أراضى روسيا باستخدام نظام الصواريخ متعددة الإطلاق "فامباير آر إم 70".



وأوضحت الوزارة أن المدفعية والطيران الروسى دمرا مستودعات لتخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.. مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومى المناطق الحدودية الروسية فى مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.