الداعية خالد الجمل: الدكتور على جمعة تطرق لـ6 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين

كتب ـ لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن حلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة: وتعليقا علي الحلقة الرابعة عشر من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:

1- سؤال (حول من يقومون بتصوير حياتهم الخاصة وعرضها علي الإنترنت لتحقيق أرباح؟)

- قال فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة، إن هذا مما ابتلينا به في عصرنا الحالي .. وأحسن فضيلته فيما قاله، لأنه يفعله بعض مستخدمي مواقع التواصل من نشر ما لا يليق طمعا في كسب مادي أو معنوي الأمر الذي قد يصل الي حد نشره لأسرار بيته وحرمة أهله علي الناس فهذا أمر لا يجوز ولا تقبله الأخلاق.

2- سؤال (هل تسجيل المكالمات لإثبات الحق يعد من التجسس؟)

- ما أروع أن تجد فقيها وعالما كالأستاذ الدكتور علي جمعة، يتكلم عن القانون ويضعه نصب عيني المشاهد حني يعلم أن الإسلام دين يحترم القانون ... لذلك قال فضيلته، إن القانون نص ونظم هذه الأمور وطاعته فيها واجبة وحذر فضيلته من أن إطلاق الأمر بغير قيود منظمة له قد يفتح الباب للتزييف الذي صار ما أسهل منه هذه الأيام باستخدام الذكاء الاصطناعي بكل سهولة.

3- سؤال (كيف نواجه أمراض السوشيال ميديا من تحرش وإيذاء؟)

- لفت فضيلة الدكتور علي جمعة، إلي أننا نتعلم أن إضاعة الوقت أمر منهي عنه في الإسلام .. لأن الإنسان سيحاسب علي وقته وما فعله فيه إما خيرا فخير وإما شرا فجزاء به. فما بالك بمن يضيع وقته علي السوشيال ميديا فينا حرمه الله جل وعلا .. وما يحدث هذه الأيام من إيذاء وتحرش وغيرها من أمور تضر بصالح الناس فهذا أمر محرم ومنهي عنه.

4- سؤال (هل يجوز استخدام برامج المراقبة علي السوشيال ميديا للأطفال؟)

- بين فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة، أن رقابة الأبوين علي أولادهم عامة واجب ومسؤولية كبيرة سيسألك الله جل وعلا عنها يوم القيامة .. وهذا معلوم لذلك يحرص الوالدين علي الدور الرقابي علي أولادهم كل حسب مسؤولياته وهذا حتي سن الـ18 سنة من هنا تتغير المرحلة من الرقابة الي المتابعة والنصح لتصحيح ما قد يخطئ فيه الأبناء.

5- سؤال (كيف أتعامل مع طفل مدمن للسوشيال ميديا؟)

- وضح فضيلته الإجابة بذكره حلا بسيطا قد ينهي علي هذه المشكلة قبل بدايتها .. حيث قال فضيلته "بالتربية والاهتمام به" وذكر الجميع بأهمية تحديد إنجاب طفل واحد أو طفلين علي الأكثر حتي يتمكن الأبوان من مراعاتهما وتربيتهما.

6- سؤال (ماحكم ألعاب المراهنات علي الإنترنت؟)

- معلوم أن المراهنات بصورتها المعروفة لا تجوز .. كأن يضع خمسة أشخاص أموالهم علي رهان مكسب فريق ما ومن كان توقعه صحيح أخذ كل المال وحده وخسر الباقين ما وضعوه من أموال .. فهذا يعد نوعا من أعمال القمار التي حرمتها الشريعة .. ومما لفت إليه فضيلته إلي قاعدة فقهية دقيقة وهامة واجبة الذكر لكل من يعيش في بلاد غير المسلمين وقد يعاني من ضيق في المعاملات هناك مما قد يتعارض مع شريعته كمسلم .. لذلك ومن عظيم رحمة الله بنا نجد أن فقهاء الحنفية قد أجازوا للمسلم المقيم في بلاد غير المسلمين بعض العقود في المعاملات المالية التي تكون في بلاد غير المسلمين - وهذا شرطهم.