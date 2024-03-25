البيت الأبيض يكشف سبب امتناع أمريكا عن التصويت على قرار وقف إطلاق النار بغزة

كتب محمد عبد المجيد

أعلن البيت الأبيض، عن أن امتناع أمريكا عن التصويت على قرار بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يمثل تحولا في السياسة، مضيفا: لم نصوت لصالح قرار مجلس الأمن، واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وأشار البيت الأبيض، إلى أنه لم نصل إلى اتفاق في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين ونعمل على سد الفجوات بشأنها.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، قد قال أن اعتماد قرار وقف إطلاق يهدف إلى تخفيف معاناة سكان قطاع غزة، مضيفة "نتقدم باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، مؤكدة على أن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى الحماية وتلقي المساعدات.

وأضافت مندوبة الولايات المتحدة، أن الولايات المتحدة تدعم الأهداف الأساسية لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة،

وكان مجلس الأمن الدولى قد أعتمد قبل قليل، مشروع قرار بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.

