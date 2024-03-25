البيت الأبيض: سنواصل محادثاتنا مع إسرائيل بشأن حماية المدنيين والمساعدات لغزة

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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات مع الاسرائيليين بشأن حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات لقطاع غزة بغض النظر عن الغاء زيارة الوفد الاسرائيلي لواشنطن .



وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الامريكية اليوم الاثنين - إن تصويتنا بالامتناع في مجلس الامن الدولي لا يمثل تحولا في سياستنا تجاه إسرائيل.



واعتبر أن قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء زيارة الوفد الاسرائيلي لواشنطن "مخيب للآمال" .



وأشار الى أن اجتماعات وزير الدفاع الاسرائيلي في واشنطن خلال الساعات ال36 المقبلة ستكون ثقيلة وستركز على رفح