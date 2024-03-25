البيت الأبيض: سنواصل محادثاتنا مع إسرائيل بشأن حماية المدنيين والمساعدات لغزة

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات مع الاسرائيليين بشأن حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات لقطاع غزة بغض النظر عن الغاء زيارة الوفد الاسرائيلي لواشنطن .
وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الامريكية اليوم الاثنين - إن تصويتنا بالامتناع في مجلس الامن الدولي لا يمثل تحولا في سياستنا تجاه إسرائيل.
واعتبر أن قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء زيارة الوفد الاسرائيلي لواشنطن "مخيب للآمال" .
وأشار الى أن اجتماعات وزير الدفاع الاسرائيلي في واشنطن خلال الساعات ال36 المقبلة ستكون ثقيلة وستركز على رفح
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة