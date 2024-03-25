اليوم السابع
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الإثنين، 25 مارس 2024 07:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض: سنواصل محادثاتنا مع إسرائيل بشأن حماية المدنيين والمساعدات لغزة

الإثنين، 25 مارس 2024 06:52 م
البيت الأبيض: سنواصل محادثاتنا مع إسرائيل بشأن حماية المدنيين والمساعدات لغزة الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

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قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستواصل المحادثات مع الاسرائيليين بشأن حماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات لقطاع غزة بغض النظر عن الغاء زيارة الوفد الاسرائيلي لواشنطن .


وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الامريكية اليوم الاثنين - إن تصويتنا بالامتناع في مجلس الامن الدولي لا يمثل تحولا في سياستنا تجاه إسرائيل.


واعتبر أن قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء زيارة الوفد الاسرائيلي لواشنطن "مخيب للآمال" .


وأشار الى أن اجتماعات وزير الدفاع الاسرائيلي في واشنطن خلال الساعات ال36 المقبلة ستكون ثقيلة وستركز على رفح







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