اليوم السابع
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البرلمان العربى يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

الإثنين، 25 مارس 2024 09:29 م
البرلمان العربى يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي
بيشوى رمزى

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رحب البرلمان العربي، بتبني مجلس الأمن ولأول مرة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي لقرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه رغم تأخره وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام.

ودعا البرلمان العربي، إلى تكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن للوقوف على مسؤولياتها القانونية والتاريخية لوقف العدوان ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.







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