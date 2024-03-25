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الإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته وابنتيهما فى طنطا

الإثنين، 25 مارس 2024 01:43 م
الإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته وابنتيهما فى طنطا محكمة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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عاقبت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد،  المتهم بقتل زوجته الصيدلانيه وابنتيه بالاعدام شنقا، عقب ورود الرأي الشرعى لفضيلة مفتى الجمهورية.

كانت المحكمة قد اجلت القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم، بعد احالة المتهم للمفتي، واصدرت قرارها المتقدم.

ترجع الواقعة لتلقي الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بلاغا بالعثور على جثث السيدة وابنتيها داخل الشقة بمدينة طنطا.

وكشفت تحقيقات الاجهزة الأمنية أن مرتكب الواقعة هو زوج المجني عليها، حيث تخلص منهم أثناء النوم نظرا لكثرة الديون عليه، وحاول التخلص من نفسه بفتح الغاز الطبيعي، وتراجع عن فعلته.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم، واحالته للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية واصدرت قرارها المتقدم.

 







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جنايات طنطا

طنطا

اعدام المتهم بقتل زوجته بطنطا

مفتى الجمهورية




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