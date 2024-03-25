الأوقاف تفتتح مسجدين بالإسماعيلية بتكلفة 6.5 مليون جنيه الجمعة المقبل..صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تواصل الدولة مجهوداتها ممثلة في وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، حيث تفتتح الوزارة مسجدين في محافظة الإسماعيلية، الجمعة المقبلة، بتكلفة 6.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إنه سوف يتم افتتاح المسجد الأول وهو مسجد الرحمة بعزبة أبو ناجع التابعة لقرية أم عزام بالقصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، بعد إحلاله وتجديده، بتكلفة 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية ويقع المسجد على مساحة 450 متر، بالإضافة إلي افتتاح مسجد الفرقان، بقرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 1.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية ويقع المسجد على مساحة 170 متر، وذلك في إطار افتتاحات الوزارة الدورية على مستوى المحافظات.

وأناب الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية الشيخ السيد عطيه، مدير عام الإدارات بأوقاف الإسماعيلية لافتتاح مسجد، الرحمة بعزبة أبو ناجع التابعة لقرية أم عزام بالقصاصين الجديدة، على أن يلقي الخطبة الشيخ محمود داؤود، مدير إدارة أوقاف القصاصين، بحضور المهندس مدحت عباس، رئيس مدينة القصاصين الجديدة، ونواب الدائرة أحمد بدران البعلي وسامي سليم ورمضان إمام، وسعيد الطحلاوى، رئيس قرية أم عزام.

كما أناب مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، الشيخ أشرف سيف الدين أحمد، مدير إدارة أوقاف القنطرة شرق واللواء محمود شبايك، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق.



مسجد الفرقان بقرية الأبطال بالقنطرة شرق (2)



مسجد الرحمة بعزبة أبو ناجع بقرية أم عزام بتكلفة 5 مليون جنيه



مسجد الرحمة خلال ليالي رمضان