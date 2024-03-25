اليوم السابع
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"الأنصاري" ناعيا مقررة فرع القومى للمرأة بالفيوم: كانت تعشق العمل العام

الإثنين، 25 مارس 2024 01:01 م
"الأنصاري" ناعيا مقررة فرع القومى للمرأة بالفيوم: كانت تعشق العمل العام ليلي طه قاسم مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفاة السيدة "ليلى طه قاسم"، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، إحدى رائدات العمل الخيري، والاجتماعي بالمحافظة، راجيًا من الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.

وقال "الأنصاري": "الفقيدة كانت تعشق العمل العام، ولها بصمات واضحة ومؤثرة على المرأة الفيومية، على مدار سنوات عملها كمقررة لفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، بخلاف عملها السابق في المجالين الاجتماعي والسياسي، فكانت بحق نعم السيدة الواعية بقضايا مجتمعها، والحريصة على توعية أبنائه خاصة الفتيات والسيدات".

وأعرب المحافظ، عن تعازيه ومواساته لأسرة الراحلة وذويها، وأن يلهمهم الله، الصبر والسلوان.

 







الفيوم

مقرر المجلس القومى للمرأة بالفيوم

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