افتتاح معرض "إيقاعات خطية فى المشغولات النسجية" بجامعة الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

افتتح الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "إيقاعات خطية في المشغولات النسجية"، للدكتورة عتاب نبيل سيد، مدرس النسجيات اليدوية بقسم التربية الفنية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.

حضر الافتتاح، بحسب بيان صحفي، بعد ظهر اليوم، كل من الدكتور هاني عبد البديع، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي، عميد الكلية السابق، والدكتور هشام الديب، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة يس، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة محمد، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب بالكلية.

وأكد "العيسوي"، حرصه الدائم على حضور المعارض الفنية بكلية التربية النوعية، لما شهده من أعمالًا فنية مميزة تحمل في موضوعاتها، جوانب من الرقي، والذوق الفني، والإبداع، فضلًا عن أهمية الفنون كقيمة ثقافية.

وأوضحت "سيد"، منفذة المعرض، أن المعرض ضم ١١ قطعة فنية من المشغولات النسجية التي وُظفت في تناغم بالتقنيات النسجية المختلفة السادة، والوبرية، باستخدام خيوط الصوف، والقطن، والخرز، والألوان، للربط بين العناصر لتحقيق قيمة خطية، وملمسية، ولونية متناسقة، ومعبرة عن المعنى الفني للتصميم.