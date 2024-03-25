اعتماد المخططات التفصيلية لـ4 مراكز للقضاء على العشوائيات فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلى لـ 4 مراكز إدارية بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وتم عرض جميع المخططات التفصيلية السالف ذكرها باللوحة الزجاجية الموجودة بالوحدة المحلية لكل قرية لمدة 15 يوما لتلقى تظلمات المواطنين والأهالى لعرضها على لجنة المخططات التفصيلية.

وتم اعتماد المخططات التفصيلية على النحو التالي:

-اعتماد المخطط التفصيلى لقرية عزب نقرها التابعة للوحدة المحلية لقرية افلاقه التابعة لمركز دمنهور، كما تم إعتماد المخطط التفصيلى لقرية زاوية غزال التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية غزال بمركز دمنهور.

- اعتماد المخطط التفصيلى لقرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لقرية فيشا بمدينة إيتاى البارود.

- اعتماد المخطط التفصيلى لقرية توابع كينج عثمان التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار.

- اعتماد المخطط التفصيلى لقرية كفر سلامون التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور بمركز كوم حماده، كما تم إعتماد المخطط التفصيلى لقرية السوم الغربية التابعة للوحدة المحليه لقرية الطود بمركز كوم حماده.



من جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونًا وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعًا لظهور العشوائيات حرصًا على الصالح العام.

وأشارت إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم اعتمادها فى ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.