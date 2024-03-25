اعترافات مُثيرة لعصابة الدراجات الهوائية فى التجمع الأول

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال متهمين بسرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة في منطقة التجمع الأول، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، لسرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة، بعد مراقبة موقع السرقة جيداً، كما اعترف المتهمين بتنفيذ 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب في نطاق التجمع الأول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" وأقرا بإرتكاب (3) وقائع بذات الأسلوب.. وتم بإرشادهما ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "حسن النية" (صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية).



وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.