استمرار تطوير طريق مركز التنمية المحلية بسقارة بطول 1800م2.. صور

كتبت - مرام محمد

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 ورفع معدلات تنفيذ كافة المشروعات بما يعود بالنفع على المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين، اليوم الإثنين، الانتهاء من عمل البلدورات والإنترلوك وفرد وسنفرة السن بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة، تمهيدًا لأعمال رصف الطبقة الرابطة بطول 1800 م2، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بالبدرشين.

ويربط طريق مركز التنمية المحلية بسقاره، بين طريق سقارة السياحي الذي سبق تطويره، وطريق سقارة البلد، مرورًا بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، ويستهدف تطويره تحقيق السيولة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير طريق مركز التنمية المحلية بسقاره

تطوير طريق مركز التنمية المحلية بسقاره