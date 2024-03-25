ارتفاع سعر نفط عُمان ليسجل 85.29 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مايو القادم85.29 دولار،وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ15 سنتات مقارنةً بسعر يوم الجمعة والبالغ 85.14دولار.



تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 78.75 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.54دولارمقارنةً بسعر تسليم شهر فبراير الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية حيث تباينت اتجاهات أسعار النفط في الأسواق الآجلة، حيث حقق خام برنت مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها نحو 0.1% ، وسجل خام غرب تكساس خسائر أسبوعية نسبتها نحو 0.5%.

وأشار التقرير، أن العوامل الرئيسية التي دعمت أسعار النفط الخام تضمنت مؤشرات ارتفاع الطلب على النفط المرتبطة بالنمو الاقتصادي في الصين أكبر مستورد عالمى للنفط، حيث تجاوز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة التوقعات وكذلك تقييد إمدادات المنتجات النفطية المكررة على خلفية استمرار استهداف المصافى النفط الروسية الذي تسبب في توقف نحو 7% أو 350 ألف برميل يوميا من طاقتها التكريرية.

وأضاف التقرير،كذلك انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع الصادرات بأكبر وتيرة منذ أكتوبر 2023، واستمرار تعافي نشاط مصافي التكرير. وتراجع مخزونات الغازولين للأسبوع السابع على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر ديسمبر 2023، تزامناً مع الانخفاض في صافي الواردات.