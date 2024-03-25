ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة جنوب شرقى البرازيل إلى 23 شخصا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التى هطلت فى البرازيل خلال نهاية الأسبوع الماضى إلى ما لا يقل عن 23 شخصًا فى ولايتى /ريو دى جانيرو/ و /إسبيريتو سانتو/ جنوب شرقى البلاد.

وقالت حكومة ولاية /إسبيريتو سانتو/ - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن من بين الضحايا 15 شخصًا لقوا مصرعهم، بينما هناك 5 آلاف شخص تقريبا خارج منازلهم بسبب تضررهم من الأمطار الغزيرة التى تهطل منذ يومين.



وكانت فرق الإنقاذ فى الولايتين قد اضطروا لوقف عملهم مساء /الجمعة/ الماضية بسبب مخاطر حدوث انهيارات أرضية جديدة، مع استئناف بذل الجهود ظهر أمس.