اليوم السابع
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الإثنين، 25 مارس 2024 05:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة جنوب شرقى البرازيل إلى 23 شخصا

الإثنين، 25 مارس 2024 05:00 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة جنوب شرقى البرازيل إلى 23 شخصا البرازيل
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التى هطلت فى البرازيل خلال نهاية الأسبوع الماضى إلى ما لا يقل عن 23 شخصًا فى ولايتى /ريو دى جانيرو/ و /إسبيريتو سانتو/ جنوب شرقى البلاد.

وقالت حكومة ولاية /إسبيريتو سانتو/ - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن من بين الضحايا 15 شخصًا لقوا مصرعهم، بينما هناك 5 آلاف شخص تقريبا خارج منازلهم بسبب تضررهم من الأمطار الغزيرة التى تهطل منذ يومين.


وكانت فرق الإنقاذ فى الولايتين قد اضطروا لوقف عملهم مساء /الجمعة/ الماضية بسبب مخاطر حدوث انهيارات أرضية جديدة، مع استئناف بذل الجهود ظهر أمس.







البرازيل

أمطار

ريو دى جانيرو

إسبيريتو سانتو




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