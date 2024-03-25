اتساع نطاق إضراب الأطباء في كوريا الجنوبية مع انضمام أساتذة الطب للحركة

كتبت رباب فتحى

اتسع نطاق إضراب الأطباء في كوريا الجنوبية مع انضمام أساتذة الطب إلى الاحتجاجات، وقالوا إنهم سيخفضون الساعات التي يقضونها في الممارسة العملية، بينما يقول البعض إنهم يعتزمون الاستقالة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وستبدأ هذه الخطوة يوم الاثنين لدعم الأطباء المتدربين الذين بدأوا إضرابًا منذ أكثر من شهر احتجاجًا على خطة حكومية لزيادة عدد الطلاب في كليات الطب.

وقال رئيس جمعية أساتذة الطب في كوريا، كيم تشانغ سو، إن الأساتذة سيبدأون في تقليص العلاج في العيادات الخارجية للتركيز على مرضى الطوارئ والمرضى المصابين بأمراض خطيرة، بينما سيقدم آخرون استقالاتهم.

وأضاف: "من الواضح أن زيادة معدلات القبول في كليات الطب لن تدمر التعليم في كليات الطب فحسب، بل ستؤدي إلى انهيار نظام الرعاية الصحية في بلادنا".

وبدأ الأطباء المتدربون إضرابًا منذ 20 فبراير احتجاجًا على خطة لزيادة عدد الطلاب المقبولين كل عام في كلية الطب اعتبارًا من عام 2025 لمعالجة النقص في المناطق الريفية وزيادة الطلب على الخدمات بسبب الشيخوخة السكانية السريعة في كوريا الجنوبية.

لكن الأطباء المضربين، الذين يشكلون 93% من القوى العاملة المتدربة، يزعمون أن توظيف 2000 طالب إضافي سنويًا اعتبارًا من عام 2025 سيضر بجودة الخدمات. وقال منتقدون إن السلطات يجب أن تركز على تحسين أجور وظروف عمل الأطباء المتدربين أولا.

وأجبر الإضراب الصناعي العديد من المستشفيات على إعادة المرضى وتأخير الإجراءات.

وتعهد الرئيس يون سوك يول، الذي جعل إصلاحات الرعاية الصحية إحدى مبادراته السياسية المميزة، بعدم التراجع عن تنفيذ خطة تعزيز القبول.

وهددت حكومة كوريا الجنوبية أيضًا بتعليق تراخيص الأطباء الذين تركوا وظائفهم، ولكن بدا يوم الأحد أن يون يسعى إلى اتباع نهج أكثر تصالحية وحث رئيس الوزراء هان داك سو على البحث عن "إجراءات مرنة" في التعامل مع التعليق. .

وقال مكتب يون إنه أمر أيضًا رئيس الوزراء بتشكيل "هيئة استشارية بناءة" للتحدث مع جميع المهنيين الطبيين.



