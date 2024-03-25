إندونيسيا: 9 أشخاص فى عداد المفقودين بعد انهيار أرضى وفيضان فى جزيرة جاوه

جاكرتا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، أن هناك تسعة أشخاص على الأقل فى عداد المفقودين، وتم إجلاء أكثر من 200 آخرين بعد انهيار أرضى وفيضانات فى جزيرة "جاوا".

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية "عبد المهارى"- في بيان، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم- إن "هناك تسعة أشخاص في عداد المفقودين بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة غرب مدينة "باندونج" عاصمة جاوا ليل أمس.. مضيفا أن اثنين آخرين أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى.

من جانبه، أكد المسئول المحلي "ريجا ويجونا" أن خدمات الطوارئ وصلت إلى هذه المنطقة المعزولة للبحث عن المفقودين وتم إجلاء نحو 250 مواطنا ونقلهم إلى قاعة متعددة الأغراض وتم تحويل المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة، بعد تضرر عشرات المنازل.

وأفاد الراديو، بأن المياه غمرت قرية "سيبيندا" في مقاطعة جاوة الغربية قبيل منتصف ليل أمس بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة.

يذكر أن الانهيارات الأرضية في إندونيسيا يعد أمرا شائعا خلال موسم الأمطار، وهي مشكلة تتفاقم في بعض المناطق بسبب إزالة الغابات.