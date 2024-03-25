إعلاميو المستقبل يؤدون امتحانات الميد تيرم الأخيرة بجامعة القاهرة.. بث مباشر

كتب محمد صبحى

قدم تليفزيون" اليوم السابع" بثا مباشرا، من داخل قاعات امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى"الميد تيرم" بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، تزامناً مع انطلاق الامتحانات والتى تعقد حضورياً بالكلية داخل قاعات الامتحانات الرئيسية بالكلية، وأيضا بمدرجات الكلية على مستوى جميع الشعب والبرامج.

وبدأت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" والتى تعقد حضوريا بالكلية.

وكانت الدكتورة ثريا البدوى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أكدت على انتظام امتحانات الميد تيرم بماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى وسط متابعة دقيقة ويومية وجولات على اللجان للوقوف على أى مشكلات قد تطرأ على سير العملية وحلها بشكل مباشر.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" حضوريا بالكلية، داخل قاعات ومدرجات الكلية.

وانطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بعدد من كليات الجامعة، خلال الأسبوع الجارى، على أن تنتظم إجراءات وماراثون الامتحانات خلال الأسبوع المقبل على مستوى جميع كليات الجامعة وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى.

وتعقد امتحانات الميد تيرم بكليات جامعة القاهرة، حضوريا وفى نفس الزمن المقرر للمحاضرات وتعقد داخل المدرجات والقاعات الدراسية، فى حيث قررت كلية الآداب تنظيم اختبارات الميد تيرم فى صورة تكليفات وتقييمات للطلاب.