إصابة إمام عاشور.. تعرف على أعراض خلع الكتف وطرق العلاج

كتبت فاطمة خليل

أعلن إمام عاشور، لاعب خط وسط النادى الاهلى ومنتخب مصر، نجاح جراحة خلع الكتف التى خضع لها أمس عبر حسابه على إنستجرام، وكان اللاعب قد أصيب بخلع في الكتف في مباراة منتخب مصر مع نيوزيلندا فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت باستاد مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، وفى هذا التقرير نترعف على أعراض خلع الكتف وطرق العلاج.

إصابة إمام عاشور.. أعراض خلع الكتف

يحدث خلع الكتف عندما يدفع شيء ما العظام الموجودة في مفصل الكتف إلى خارج مكانها المعتاد، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

وتعد حالات السقوط والإصابات الرياضية وحوادث السيارات من أكثر الأسباب شيوعًا لخلع الكتف.

لا تحاول أبدًا إعادة كتفك إلى مكانه، أبقِ ذراعك ثابتًا وقريبًا من جانبك واذهب إلى الطوارئ على الفور إذا كنت تعتقد أن كتفك مخلوعاً.

ما هي أعراض خلع الكتف؟

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لخلع الكتف ما يلي:

-ألم شديد.

-ضعف.

-عدم القدرة على تحريك ذراعك.

-كتفك خارج مكانه بشكل واضح.

-تورم.

-كدمات أو تغير اللون.

-تشنجات عضلية.

- تنميل أو وخز أو ضعف في ذراعك أو يدك أو أصابعك.

أسباب خلع الكتف

أي قوة بما يكفي لدفع مفصل كتفك خارج مكانه يمكن أن تسبب خلعًا تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

-السقوط.

-حوادث السيارات.

-الإصابات الرياضية.

علاج خلع الكتف

-اذهب إلى غرفة الطوارئ على الفور إذا كنت تعتقد أن كتفك قد يكون مخلوعًا، أهم علاج لخلع الكتف هو إعادة ذراعك إلى مكانه، خلال هذا الإجراء غير الجراحي، سيقوم الطبيب بدفع وسحب جسمك من الخارج لضبط (محاذاة) كتفك قد يعطيك مخدرًا موضعيًا لتخدير المنطقة المحيطة بكتفك أو المهدئات لإرخاء الجسم بالكامل.

-لا تحاول إعادة مفصلك إلى مكانه بنفسك وحاول أن تثبت كتفك قدر الإمكان ولا تجبر نفسك على استخدامه.

إذا حاولت إعادة الكتف المخلوع إلى مكانه بمفردك، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم إصابتك وإتلاف الأنسجة المحيطة به.

بعد أن يقوم الطبيب بإعادة المفصل إلى مكانه، قد تحتاج إلى علاجات أخرى، بما في ذلك:

-التثبيت: ستحتاج إلى ارتداء جبيرة أو حمالة لتثبيت كتفك المصاب في مكانه. يوصى الطبيب بوضع الثلج على كتفك المصاب عدة مرات في اليوم قد تحتاج إلى القيام بتمارين خفيفة حتى لا يشد كتفك أو يتجمد.

الدواء: سيخبرك الطبيب بالأدوية التي يمكنك تناولها لتقليل الألم والالتهاب، لا تتناول مسكنات الألم لأكثر من 10 أيام متتالية دون التحدث إلى الطبيب.

الراحة: ستحتاج إلى تجنب أي نشاط بدني يستخدم كتفك أو يضغط عليه اسأل الطبيب عن الأنشطة التي يجب تجنبها أثناء تعافيك.

-العلاج الطبيعي: أثناء شفاء كتفك، ستحتاج إلى بدء العلاج الطبيعي لمساعدته على استعادة قوته وقدرته على الحركة.

في البداية، من المحتمل أن يكون لديك فقط تمارين حركة خفيفة لتقليل التيبس.

بعد أن بدأت أربطة كتفك (كبسولة كتفك) في التعافي، ستحتاج إلى تمارين تمديد لإرخاء كتفك والتأكد من أنها ليست مشدودة جدًا

يمكنك إضافة تمارين لتقوية عضلات كتفك.

جراحة خلع الكتف

لا يحتاج معظم الأشخاص إلى إجراء عملية جراحية بعد خلع أكتافهم قد تحتاج لعملية جراحية إذا:

-تسببت الإصابة التي أدت إلى خلع كتفك في حدوث أضرار أخرى داخل جسمك.

- قمت بخلع نفس الكتف في الماضي قد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإصلاح أو شد الأربطة التي تبقي ذراعك متصلة بكتفك.

ما هو الوقت المناسب للتعافي من خلع الكتف؟

عادة ما يستغرق الأمر بضعة أشهر للتعافي بعد خلع كتفك. ستحتاج إلى إبقاء كتفك ثابتًا لبضعة أسابيع وأشهر من العلاج الطبيعي بعد شفاء المفصل.