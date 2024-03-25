أوكرانيا: اعتراض صاروخين باليستيين أطلقا من شبه جزيرة القرم فوق كييف

كييف (أ ش أ)

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق ميكولا أوليشوك، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الأوكرانية دمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما القوات الروسية على كييف من شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن أوليشوك قوله - في بيان له - "في حوالي الساعة 10:30 صباحا، هاجم الروس (كييف) بصاروخين باليستيين أطلقا من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا.. وتم تدمير الأهداف، ويجرى تحديد نوعها".

ووفقا للبيانات الأولية، سقطت شظايا الصواريخ الروسية في مناطق بيشيرسكي وهولوسيفسكي وسولوميانسكي ودنيبروفسكي بالمدينة.

وأضاف البيان أنه أصيب أربعة أشخاص بالفعل في منطقة بيشيرسكي بسبب الهجوم الصاروخي الروسي.

وفي السياق، أصيب خمسة أشخاص بجروح في منطقة بيشيرسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف؛ إثر تعرض مبنى غير سكني مكون من ثلاثة طوابق لأضرار نتيجة سقوط حطام صواريخ.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو - على منصة تيليجرام: "في منطقة بيشيرسكي، تعرض مبنى غير سكني مكون من ثلاثة طوابق لأضرار نتيجة سقوط حطام صواريخ.. هناك بالفعل خمسة مصابين في بيشيرسكي وقد تلقى ثلاثة منهم العلاج على الفور وتم نقل اثنين إلى المستشفى".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية، وأبلغت القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية عن إطلاق صواريخ على كييف.