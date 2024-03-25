أهالى القباري بالإسكندرية يحولون المنطقة لمزار سياحى خلال رمضان.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا، من شارع الاتحاد بمنطقة القبارى فى الإسكندرية، بعد أن حولوا الشارع إلى مزار سياحي فى شهر رمضان من زينة وأنوار ورسومات على حوائط المنازل بالشارع.

وقال نور حسين، أحد سكان شارع الاتحاد، أن تزيين شارع الاتحاد جاءت الفكرة عن طريق إنشاء مبادرة تجمع أهالى الشارع لتزيين الشارع، وهذه الفكرة تنفذ كل عام فى رمضان، ويبدأ العمل فى ذلك بعد النصف من شهر شعبان، من خلال عمل تجهيز الأدوات المستخدمة.

وأضاف نور حسين، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم عقد اجتماع يمثل فيه كل فرد فى الشارع سواء المشاركة فى الزينة أو الكهرباء أو المعدات، والتنسيق فيما بينهم للاتفاق على الشكل الحضارى المقرر تنفيذه هذا العام، وذلك لإدخال الفرحة لكل أهل المنطقة.

وأشار إلى أن كل الأعمار تشارك فى تزيين الشوارع وتجميله بما فيهم الأطفال وكبار السن، وتحويله ليكون ليس مزارا لأهالى الشارع والمنطقة .



جداريات رمضان بشوراع الاتحاد في القباري بالإسكندرية



شارع الاتحاد في القباري بالإسكندرية



شارع الاتحاد في القباري بالإسكندرية



مجسم علي شكل عربية فول بشارع الاتحاد بالإسكندرية