أنت نور الله فجرا.. محمد فتحى موهبة فى الإنشاد الدينى.. فيديو

الإسماعيلية _ السيد فلاح

قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا مع محمد فتحي راشد، أصغر طفل موهبة في الإنشاد الديني بمحافظة الإسماعيلية، قدم خلاله عدد من الأناشيد الدينية في حب رسول الله، منها، أنشودة مولاي صلي، وأنت نور الله فجرًا.



وقال المنشد الديني، محمد فتحي راشد، إن عمره 13 سنة، في الصف الأول الإعدادي، وبدأ الإنشاد الديني منذ 8 سنوات، وهو في عمر 5 سنوات، مشيرًا إلي أنه اكتشف موهبته في الإنشاد الديني، من خلال المدرسة، حيث قدم إنشاد باستمرار في الإذاعة المدرسية.



وقال فتحي راشد، والد الموهبة محمد، إنه منذ الصغر، وهو مهتم بسماع الأذان وترديدة بصوت جيد، مشيرًا إلي أنه يملك صوت مميز في الإنشاد الديني والأذان أيضًا، ويحرص علي رفع الأذان بمسجد قرية أبو عطوة الذي نسكن فيه، مشيرًا إلى أن نجله محمد يملك صوتًا في الأذان، تسمعه كأنه أذان الحرم المكي.