اليوم السابع
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الإثنين، 25 مارس 2024 07:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمريكا تفرض عقوبات على شركات روسية وأفراد لمحاولتهم الالتفاف على العقوبات

الإثنين، 25 مارس 2024 07:01 م
أمريكا تفرض عقوبات على شركات روسية وأفراد لمحاولتهم الالتفاف على العقوبات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
وكالات

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، إنها فرضت عقوبات على شركات خدمات مالية روسية وشركات تكنولوجية وأفراد لتطويرهم خدمات أصول رقمية، أو تقديمها بهدف تفادي العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات على 13 كياناً وفردين في أحدث جولة من العقوبات الروسية، التي تستهدف البنية التحتية المالية الرئيسية لروسيا لمنعها من استغلال المنظومة المالية العالمية في تحقيق أهدافها بالنسبة لحرب أوكرانيا.

وفُرضت عقوبات على 5 كيانات لأنها مملوكة لأشخاص خاضعين بالفعل لعقوبات من المكتب أو يسيطرون عليها.







أمريكا

وزارة الخزانة الأمريكية

روسيا

عقوبات أمريكية على روسيا




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