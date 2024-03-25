اليوم السابع
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أسعار الكنافة والقطايف والسمبوسة بمنافذ وزارة التموين .. التفاصيل

الإثنين، 25 مارس 2024 02:22 م
أسعار الكنافة والقطايف والسمبوسة بمنافذ وزارة التموين .. التفاصيل قطايف، صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح منتجات  "كعك العيد " من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

كما طرحت منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية لأول مرة جلاش وزن 500 جرام بسعر 25 جنيها وسمبوسه وزن 500 جرام بسعر 25 جنيها، بالإضافة إلى طرح كنافة وزن 500 جرام بـ25 جنيها وقطايف زنة 500 جرام بـ25 جنيها.



على جانب أخر تستمر وزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى ضخ السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان فى مختلف المحافظات بالتنسيق مع المحافظين والغرف التجارية لمد المعارض بالمنتجات أولا بأول وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%.







وزارة التموين

أسعار القطايف بمنافذ التموين

سعر الكنافة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

سعر كعك العدي بمنافذ التموين

سعر البسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية




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