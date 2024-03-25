أسعار الكعك والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف التفاصيل

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات "كعك العيد "من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.
طرح علبة بسكويت نشادر بسعر 150 جنيها
كعك سادة بسعر 150 جنيها
كعك ملبن بسعر 140 جنيها
كعك مكسرات بسعر 210 جنيهات
غريبة سادة بـ160 جنيها للكيلو
غريبة لوز بـ200 جنيه
بيتى فور عادى بسعر 170 جنيها
بيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه
بيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه
كوكيز بسعر 170 جنيها.
علبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيها
علبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيها
طرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480 جنيه
علبه 4 كيلو بسعر 650 جنيها
علبه 5 كيلو بسعر 810 جنيهات.
طرح كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبة "شفاف" بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيها
علبه "كرتون" 2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيهات
علبه 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيها
علبة "كرتون" 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيها
علبة "كرتون" 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه
طرح علبة كعك فاخر بالمكسرات بسعر الكيلو 185 جنيها
علبة 2 كيلو بالمكسرات 380 جنيها
علبة 3 كيلو "كرتون" بالمكسرات بسعر 570 جنيها
علبة "كرتون" 4 كيلو بسعر 770 جنيها
علبة 5 كيلو فاخر بالمكسرات بـ945 جنيها
علبة "شفاف" بالمكسرات وزن 1ز5 كيلو بسعر 285 جنيها.
طرح لأول مرة جلاش وزن 500 جرام بسعر 25 جنيها
سمبوسه وزن 500 جرام بسعر 25 جنيها
طرح كنافة وزن 500 جرام بـ25 جنيها وقطايف زنة 500 جرام بـ25 جنيها
منح نسبة خصم تصل لـ10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.
وزارة التموين ، سعر كعك العديد والبسكويت ، سعر كعك العيد بمنافذ التموين ، سعر كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ، أسعار الكعك والبسكويت ، سعر كعك العيد اليوم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة